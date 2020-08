Tientallen Belgen mogen niet naar Griekenland wegens ‘te vroege’ coronatest

Een vijftigtal Belgen die dinsdag op vakantie wilden vertrekken naar Griekenland strandden op de luchthaven van Charleroi. De Belgen moesten een negatieve coronatest afleggen maximaal 72 uur voor vertrek. Maar velen deden dat een dag te vroeg en dat accepteert Griekenland niet.

Onder andere Lysiane werd op de luchthaven tegengehouden. Zij contacteerde de Franstalige zender RTL om de situatie aan te kaarten. Zoals voorgeschreven nam zij een coronatest af voor vertrek. Maar vanwege de feestdag op 15 augustus had zij en tientallen andere passagiers dat een dag eerder op 14 augustus al gedaan. “Te vroeg”, oordeelt Griekenland die een test vraagt van maximaal 72 uur oud.

Veel passagiers dachten dat er vanwege de feestdag wel een uitzondering zou zijn. “Als we een dag hadden gewacht, hadden we de resultaten nooit op tijd gehad”, zegt Lysiane bij RTL die met haar man en 7-jarige zoon op het punt stond te vertrekken.

Het gezin relativeert en zegt dat het niet het einde van de wereld is maar ze hopen wel op een compensatie of latere vlucht van hun reisagentschap. Die is echter niet van plan om tussen te komen. Zij hebben hun job gedaan en de mensen geïnformeerd over de plaatselijke regels, het is de verantwoordelijkheid van de passagier om zich daar uiteindelijk aan te houden.