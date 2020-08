1 op 3 nog overtuigd van coronamaatregelen, amper 45 procent houdt zich er nog aan

Een nieuwe bevraging van de UGent toont aan dat ons geloof in coronamaatregelen snel afkalft. Amper 35 procent is nog gemotiveerd om de maatregelen strikt op te volgen.

Amper 35 procent is nog overtuigd van de coronamaatregelen. In maart was nog 81 procent overtuigd en bij de eerste versoepelingen was dat al gezakt naar 69 procent.

Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent): “Mensen zien de regels als een lastig karwei. Iets waar we tegen opkijken. Vandaar dat we ze ook gemakkelijker naast ons neerleggen. De overheid zou beter concrete doelen vooropstellen, mensen een perspectief bieden. We willen bijvoorbeeld dat het aantal ziekenhuisopnames daalt, zeg dan ook tot hoeveel. Dat zou mensen meer motiveren om zich aan de regels te houden.”

Uit hetzelfde onderzoek blijkt nog dat amper 45 procent zich nog houdt aan de bubbel van 5 contacten.