Boetes voor labo’s waar covidtesten te lang duren

Minister Philippe De Backer wil boetes voor labo’s die er te lang over doen om de resultaten van een coronatest door te sturen naar de huisarts. Die vertraging zorgt namelijk voor problemen bij de contacttracers.

Bij sommige labo’s duurt het bijna 48 uur voor de resultaten worden doorgegeven aan de huisarts of de patiënt. Daarom heeft de federale overheid de labo’s al verschillende keren aangemaand om de testresultaten binnen de 24 uur door te geven. “Eerst hebben we het vriendelijk gevraagd en nadien met wat meer aandrang, maar nog zien we dat sommige labo’s er niet in slagen om op tijd te reageren”, zuchtte minister Philippe De Backer (Open Vld) in de Kamercommissie Volksgezondheid. “Daarom zullen we vanaf volgende week overgaan tot sancties.”

Volgens de krant De Morgen zullen dat vooral financiële sancties zijn op het niveau van het RIZIV.