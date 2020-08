Eenvoudig familieman Eden Hazard laat het zich goed gaan: na Lamborghini nu peperduur horloge

Een eenvoudige jongen, een familieman. Zo gaat Rode Duivel Eden Hazard al jaren door het leven. Een voetballer die zich op het veld gedraagt als een jongetje dat zich vooral amuseert. Maar sinds hij bij Real Madrid speelt, lijkt het jongetje een wel héél dure levensstijl te hebben. Vorige maand werd hij nog gespot in een Lamborghini van een half miljoen euro, deze week met een horloge van ruim 100.000 euro.

Foto: AFP

De Galacticos – de “supersterren” –, da’s de bijnaam van de sterspelers van Real Madrid. Ontstaan in de periode van Zidane, Beckham, Figo en andere wereldtoppers – het duurste elftal ter wereld –, en nadien zonder twijfel ook van toepassing op Cristiano Ronaldo. Nu lijkt ook onze Eden Hazard (29), sinds begin vorig seizoen speler van Real, zich te spiegelen aan de levensstijl van die grootverdieners.

Zo verscheen hij enkele dagen geleden plots op de gespecialiseerde Instagram-account italianwatchspotter met zijn horloge, een gouden Rolex Cosmograph Daytona Eye of the Tiger. “36 diamanten op de ring, champagnekleurige kleine wijzerplaten en een grote wijzerplaat met geplaveide diamanten en tijgerprint”, aldus de omschrijving. Een zeldzaam stuk, volgens de kenners, met een navenant kostenplaatje van liefst 101.850 euro.

Ja, de aanvaller was in zijn Chelsea-periode ook al eens opgemerkt met een horloge van 154.000 euro. Maar zijn nieuwe horloge komt wel erg snel na zijn nieuwe sportwagen. Midden juli haalde Hazard ook al eens de krantenkoppen toen hij grote sier maakte door voor het oog van de camera’s het oefencomplex van Real Madrid binnen te rijden in een Lamborghini Aventador SVJ. Goed voor een half miljoen euro. Het contrast met een jaar geleden, toen hij net getekend had, kon niet groter zijn. Toen verbaasde de kapitein van de Rode Duivels door op training bij de nationale ploeg te komen opdagen… met een doodgewone Peugeot 208.

Hazard, die tot dusver ruim 142 miljoen bruto verdiende in zijn carrière, heeft op het veld wel nog wat verwachtingen in te vullen. In zijn debuutseizoen stelde hij teleur door uit vorm te arriveren. Mede door een vervelende blessure kwam hij slechts aan één doelpunt in 22 matchen voor Real Madrid.