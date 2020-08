Ook solden in september? NSZ pleit voor verlenging

Dat we niet met twee mogen winkelen laat zich voelen in de zomersolden. Uit een enquête van Comeos bij leden uit de sectoren fashion en health & beauty blijkt dat hun omzet met 40 procent gedaald is tegenover de soldenperiode vorig jaar in juli. Ook hun aantal passanten daalde met 35 procent. De waarde van het winkelmandje zou wel licht gestegen zijn, met 5 procent.