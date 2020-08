Het groenparkje om de gruwelijke geschiedenis van seriemoordenaar Andras Pandy te doen vergeten

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek -

In 2013 werden de twee huizen van seriemoordenaar Andras Pandy in Molenbeek al gesloopt. Omdat geen enkele bouwpromotor geïnteresseerd was in de gronden, komt er nu een groenparkje en een project met sociale woningen van de gemeente. In een poging de gruwelijke geschiedenis van de dominee des duivels te doen vergeten.