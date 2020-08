Grote stroompanne in Meetjesland, duizenden gezinnen zonder elektriciteit

Assenede / Kaprijke / Sint-Laureins / Maldegem / Aalter / Eeklo - Sinds 8.30 uur woensdagochtend is er een grote stroompanne in een groot deel van het Meetjesland.

In delen van Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins, Maldegem, Aalter en Eeklo zitten de meeste gezinnen momenteel zonder elektriciteit.

“Er zijn vanmorgen vijf transformatorstations uitgevallen. De oorzaak van de storing is een incident tijdens werkzaamheden”, aldus woordvoerster van Elia Marie-Laure Van Wanzele. “Een hoogwerker raakte een hoogspanningskabel. Omwille van veiligheidsredenen valt de stroom onmiddellijk uit.”

“Momenteel worden alle procedures gevolgd vooraleer de stroom opnieuw, gemeente per gemeente, wordt aangesloten. In Aalter zijn de problemen al achter de rug. We vermoeden dat rond 11 uur alle hinder overal voorbij zal zijn.”