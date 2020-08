Wie hielp er bij een ongeval in Iddergem? “Slachtoffers waren besmet met corona”

Denderleeuw - De politiezone Denderleeuw-Haaltert doet een opvallende oproep naar de mensen die dinsdag geholpen hebben bij een ongeval in Iddergem. De slachtoffers bleken namelijk besmet met het coronavirus dus nu moeten ook de barmhartige helpers zich laten testen.

Het is dinsdagnamiddag wanneer er rond 17 uur een ongeval voordoet op het kruispunt van de Expresweg en de Hoogstraat. “De bestuurder van een zwarte Ford kwam uit de richting Ninove en begaf zich richting Aalst. Hij heeft het rode stoplicht genegeerd en reed op een rode Volkswagen komende van de Hoogstraat. De bestuurder van de zwarte Ford zou vermoedelijk een epileptische aanval gekregen hebben”, zegt de politie.

In de zwarte Ford zat een bestuurder samen met een vrouw en een kind van 5 jaar. Allen werden lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De spoeddienst verwittigde later de politiediensten dat deze vouw en haar kind van 5 jaar positief getest zijn op Corona, maar zonder symptomen.

“Wij vragen dan ook aan de personen die op het ogenblik van het ongeval hulp geboden hebben aan deze slachtoffers om contact te nemen met hun huisarts voor eventuele begeleiding”, zegt de politie nog. “We wensen ook te herhalen dat personen die positief testen op Corona de richtlijnen betreffende quarantaine dienen op te volgen.”