Bill Clinton kreeg nekmassage van Epstein-slachtoffer

Ook Bill Clinton lijkt meegesleurd te worden in het Epstein-schandaal. De voormalige president werd in 2002 gefotografeerd terwijl hij een massage kreeg van een van de slachtoffers van Epstein. De Britse tabloid The Daily Mail kon de foto’s bemachtigen en publiceren.

Clinton kreeg zoals op de beelden te zien is een nekmassage van Chauntae Davies, de 22-jarige persoonlijke masseuse van Jeffrey Epstein. Dat Clinton banden had met Epstein en dat hij verschillende keren met diens privévliegtuig meereisde, was geweten. Dat de foto’s nu uitlekken, heeft mogelijk te maken met zijn steun aan presidentskandidaat Joe Biden.

Foto: Courtesy of Netflix

Volgens The Daily Mail zijn de foto’s van de massage achttien jaar geleden genomen in Portugal, kort voordat Clinton en zijn medepassagiers na een tussenstop weer aan boord gingen van de Lolita Express, het vliegtuig van Epstein dat naar verluidt dienst deed als ’vliegend sekspaleis’. De inmiddels beruchte Boeing 727 was voor een humanitaire trip, met zowel Clinton als Epstein en zijn entourage aan boord, onderweg naar Afrika.

Davies, die tijdens de vlucht ook als stewardess fungeerde, zegt: ”Terwijl we met z’n allen in de terminal zaten te wachten, klaagde de oud-president over een stijve nek die hij had opgelopen nadat hij in zijn stoel in slaap was gevallen. Ghislaine probeerde grappig over te komen en zei dat ik hem een massage zou kunnen geven. Iedereen moest lachen, maar Ghislaine, met een Brits accent, stónd erop dat ik het zou doen en voegde eraan toe dat ik ’goed’ was.”

De masseuse ging uiteindelijk overstag, zo is te zien op de foto’s. “Hij draaide zich om, waarna ik over zijn rug en schouders begon te wrijven”, verklaart Davies volgens de Britse tabloid.

Op zijn knieën

De massage kreeg echter een ongemakkelijke wending – met de Monica Lewinsky-affaire toen nog vers in het geheugen – toen de masseuse Clinton vroeg van positie te veranderen. “Ik zat er ’verkeerd voor’ en vroeg hem op zijn knieën te gaan zitten. Heel even werd het stil in de ruimte, ik kon niet geloven dat ik hem dát had gevraagd. Maar voordat ik het wist hadden de woorden mijn mond al verlaten.”

En hoewel het gezicht van de oud-president ondertussen behoorlijk rood was geworden, kon hij er wel om lachen. “Sportief als hij was, ging hij verzitten, zodat ik er beter bij kon.”

“Bill Clinton was een absolute gentleman”, zegt Davies nog. “Alhoewel het bizar overkomt gezien de foto’s, maar Clinton heeft naar mijn gevoel echt niets verkeerd gedaan.”

Het gezelschap, waar ook acteurs Kevin Spacey en Chris Tucker, deel van uitmaakten, brachten tijdens hun humanitaire uitstapje een bezoek aan Ghana, Nigeria, Rwanda, Mozambique en Zuid-Afrika.

Bill Clinton bevestigde onlangs dat hij meerdere keren heeft gereisd met Jeffrey Epstein, maar ontkent dat hij afwist van de misdaden die de veroordeelde pedofiel op zijn kerfstok had. De 73-jarige Democraat is in de Epstein-zaak nooit beschuldigd van seksueel wangedrag.