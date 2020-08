Onze motivatie om coronamaatregelen na te leven bereikt een dieptepunt, volgens experts zijn drie ingrepen nodig om dat op te lossen

Nog maar één op drie van de Vlamingen is gemotiveerd om de coronamaatregelen na te leven. Bij het begin van de uitbraak was dat nog tachtig procent. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteit van Gent. Experts zien intussen drie ingrepen die nodig zijn om onze motivatie weer op te krikken.

Het gaat snel bergaf met onze motivatie. Toen we midden maart allemaal in ons kot moesten blijven, was 81 procent van de Vlamingen helemaal mee met dat verhaal: er woedde een epidemie, we zouden die samen ...