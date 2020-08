De handtekeningen zijn gezet: FC Barcelona presenteert Ronald Koeman als coach

Ronald Koeman volgt Quique Setién nu ook officieel op als coach van FC Barcelona. De Catalanen waren bereid om een afkoopsom te betalen en halen hun ex-speler nu weg als bondscoach van Nederland. Koeman tekent bij Barça een overeenkomst tot 2022.

Het 2-8 verlies in de kwartfinale in de Champions League tegen Bayern München bleek de symbolische nederlaag te veel voor Quique Setién. Eerder had Barcelona ook al de landstitel aan aartsrivaal Real Madrid moeten laten, in een seizoen dat zonder prijs werd afgesloten.

Dinsdag werd ook technisch directeur Eric Abidal aan de deur gezet. Een dag later stelde Barça met Ramon Planes al een opvolger aan. Planes was eerder de assistent van Abidal.

Koeman is geen onbekende in Barcelona en ziet met de overgang een droom in vervulling gaan. Als verdediger verdiende hij er van 1989 tot 1995 zijn brood. Later was hij er ook nog assistent van Louis van Gaal (1999-2000) en trainer van het belofte-elftal (2000-2011). Hoofdtrainer was hij bij Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton en het Nederlandse elftal.