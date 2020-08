“Derde dag op rij een daling, maar daling mag sneller voor heropening scholen”

Afgelopen week waren er 527,7 besmettingen per dag, dat is een daling van 15 procent ten opzichte van vorige week. Dat is voor de derde dag op rij een daling. Dat bevestigt een gunstigere neerwaartse trend, zegt het crisiscentrum.

Toch is het opletten geblazen voor de heropening van de scholen, zegt Steven Van Gucht die twee mogelijke scenario’s bekeek. “Als we deze trend verder zetten, zitten we bij de heropening van de scholen aan 350 besmettingen per dag, dat is eigenlijk nog heel hoog. Als de daling sneller zou gaan zouden we naar 100 gevallen per dag kunnen gaan. Dat zou beter zijn voor de heropening.”

In Antwerpen zet de daling zich ondertussen verder. In tegenstelling tot Brussel waar er nog steeds een stijging is. Daar komen er dagelijks 118 besmettingen bij. Maar ook die stijging is aan het afzwakken. In de andere provincies zien we een daling behalve in Vlaams Brabant maar daar is de stijging eerder licht, klinkt het.

“We zien ook een daling in de ziekenhuizen met 30 ziekenhuisopnames per dag, vorige week waren dat er nog 33. Maar de mortaliteit stijgt wel tot meer dan 10 personen per dag. We zullen dat in het oog moeten houden, heeft die stijging te maken heeft met de hitte of niet”, klinkt het.

Profiel hospitalisaties

Sciensano bekeek ook het profiel van de gehospitaliseerde sinds 22 juni, het begin van de tweede golf. Ongeveer evenveel vrouwen als mannen belandden in het ziekenhuis. De gehospitaliseerde zijn deze golf ook iets jonger dan in de eerste golf. In de eerste golf lag de gemiddelde leeftijd op 71+, nu 65+. Minder mensen komen uit het rusthuis, 16 versus 13 procent van de gehospitaliseerde. De jongere mensen die in het hospitaal belanden, hebben vaak ook een andere aandoening.

(Lees verder onder de video)

“De conclusies zijn voorbarig maar we kunnen zeggen dat leeftijd een rol speelt en dat tweederde van de patiënten die binnenkomt ook een onderliggende aandoeningen heeft”, zegt Van Gucht nog. Eenderde van de Covid-patiënten heeft geen onderliggende aandoeningen. Daarbij zit ook een ‘verborgen’ aandeel van mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen voor andere redenen maar ook covid blijken te hebben. Zoals bijvoorbeeld een zwangere vrouw die wordt opgenomen om te bevallen maar bij het vooronderzoek ook corona-positief blijkt te zijn.

“We kunnen ook zeggen dat de rusthuizen nu beter bestand lijken tegen de epidemie maar bezoek de rusthuizen liever niet. Of doe dat uiterst voorzichtig”, zegt Van Gucht nog.