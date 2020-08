Opvallend: Beerschot-aanwinst Suzuki moet eigen presentatie vanop afstand bijwonen

Beerschot stelde zijn recordtransfer Musashi Suzuki vandaag voor. De Japanse international is in het land, maar mocht zelf wel niet fysiek aanwezig zijn bij zijn presentatie omdat hij nog een verplichte quarantaine moet ondergaan.

Op het Kiel gingen ze dan maar creatief aan de slag met een videoverbinding. Suzuki moet nog in quarantaine na zijn reis vanuit Japan. Als hij later deze week voor een derde keer negatief test, kan hij zaterdag aansluiten bij de groep.

Ambitie heeft Suzuki alvast bij zijn eerste woorden: “Ik wil me eerst vast in de ploeg spelen, dan wil ik clubtopschutter worden en uiteindelijk is het doel topschutter te worden in de Jupiler Pro League.”

Het aantrekken van de Japanse aanvaller heeft alvast zijn effect niet gemist bij Beerschot. De club heeft sinds de aankondiging gisteren al 10.000 volgers extra op social media.

