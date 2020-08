Tegenvaller voor Galapagos in VS met reumamiddel, koersval in Brussel en Amsterdam

Het aandeel van het Belgisch-Nederlandse Galapagos werd woensdag hard afgestraft op de Brusselse en Amsterdamse aandelenbeurs na een tegenvaller met het reumamiddel van het biotechbedrijf in de Verenigde Staten.

Het reumamiddel filgotinib van Galapagos is in de huidige vorm nog niet klaar voor goedkeuring in de Verenigde Staten. Dat heeft de Amerikaanse waakhond Food and Drug Administration (FDA) aan Galapagos-partner Gilead gemeld. Galapagos spreekt in een reactie van een tegenvaller. Bij goedkeuring van het medicijn zou het bedrijf een mijlpaalbetaling van 100 miljoen dollar ontvangen.

Het nieuws zorgde in eerste instantie voor een koersval van 32 pct (van 116,70 naar 105,30 euro). Rond 11.00 uur was die daling teruggebracht tot 25,5 pct.