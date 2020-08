Vaak jonger dan tijdens eerste golf, maar met onderliggende aandoening: het profiel van de nieuwe coronapatiënten die in ziekenhuis belanden

Sciensano heeft woensdag op de persconferentie stilgestaan bij het profiel van de coronapatiënten die in het ziekenhuis opgenomen zijn. Opvallend, patiënten zijn deze keer jonger dan in de eerste golf.

Sciensano maakte een vergelijking tussen het profiel van de gehospitaliseerde coronapatiënten tussen maart en 21 juni - de eerste golf - en vanaf 22 juni - de tweede golf.

Jonger

Net zoals in de eerste golf belandden sinds 22 juni ongeveer evenveel vrouwen als mannen in het ziekenhuis. De gehospitaliseerden zijn wel iets jonger dan in de eerste golf. Toen lag de gemiddelde leeftijd op 71+, nu ligt die op 65+.

Er zijn ook minder mensen die doorstromen vanuit woon-zorgcentra. In de eerste golf kwam 16 procent van alle ziekenhuisopnames omwille van het coronavirus uit woon-zorgcentra. Nu gaat het om 13 procent.

Daarnaast merkte Sciensano ook op dat jongere mensen die met het coronavirus in het hospitaal belanden vaak ook een onderliggende aandoening hebben. Maar liefst twee derde van alle coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, hebben nog een onderliggende aandoening.

Conclusie?

“De conclusies zijn voorbarig, maar we kunnen zeggen dat leeftijd een rol speelt en dat twee derde van de patiënten die binnenkomen ook een andere, onderliggende aandoening heeft”, zegt Steven Van Gucht.

Een derde van de Covid-patiënten in het hospitaal heeft dan weer geen onderliggende aandoeningen. Daarbij zit ook een ‘verborgen’ aandeel van mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen voor andere redenen, maar ook besmet blijken te zijn met het coronavirus. Zoals bijvoorbeeld een zwangere vrouw die wordt opgenomen om te bevallen, maar bij het vooronderzoek ook corona blijkt te hebben.

“We kunnen ook zeggen dat de rusthuizen nu beter bestand lijken tegen de epidemie, maar bezoek de rusthuizen liever niet. Of doe dat uiterst voorzichtig”, zegt Van Gucht nog.