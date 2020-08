Man vrijgesproken voor aanranding en verkrachting dochter

/ Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 38-jarige man vrijgesproken van vermeende aanranding en verkrachting van zijn 16-jarige dochter. Het meisje zegt dat haar vader haar meermaals had aangerand en zelfs één keer verkracht, maar de rechtbank achtte die feiten niet bewezen. Het parket had vijf jaar cel gevorderd.

De man hield een cannabisplantage in een andere woning dan zijn thuis en nam zijn dochter vaak mee zodat zij het huis kon onderhouden. In het huis was een bed waarin hij volgens zijn dochter het meisje betastte en ook eenmaal met de vinger penetreerde. Het meisje ging de cannabisplantage zelf aangeven bij de politie maar zei toen niets van de aanranding.

Toen haar vader terug vrij kwam, richtte hij een cannabisplantage in op de zolder van het huis waar de familie woonde. Ook toen werd het meisje naar eigen zeggen betast. Ze nam haar tweelingzus en een vrouw van het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) uiteindelijk in vertrouwen. Ze zei te hebben gewacht omdat ze bang was dat niemand haar zou geloven.

De moeder en de oudste zus deden het verhaal af als onzin, ook de vader ontkende elke betrokkenheid. “De politie heeft het verhaal van het meisje klakkeloos geloofd maar nooit onderzocht of het wel klopt”, zei meester Katrien Van der Straeten, die de man bijstond. “Er is nooit nagegaan of er een bed in dat huurhuis stond, een deel van de periode waarin de feiten zouden gebeurd zijn zat de man in de gevangenis en kón hij dus geen feiten plegen en bovendien vermeldt het parket een soort van ‘familiale omerta’ waarbij moeder en zus haar het zwijgen oplegden. Maar er is helemaal geen overleg gebeurd tussen die twee. Ik vraag de man op basis van twijfel vrij te spreken.” Het parket meende dat er geen discussie kon bestaan over de schuld van de man en vroeg 5 jaar opsluiting en ontzetting uit de rechten.

De drie rechters meenden dat er te veel onduidelijkheid was over de schuld van de man en spraken hem uiteindelijk vrij.