Oud-president Bill Clinton heeft dinsdag stevig uitgehaald naar Donald Trump op de tweede dag van de Democratische Conventie in de VS. De Democraat hekelde het coronabeleid van de huidige president en had enkele sterke oneliners in huis. “In deze tijden zou de Oval Office een commandocentrum moeten zijn”, klinkt het. “Maar er is enkel storm en chaos. Trump neemt nooit zijn verantwoordelijkheid op.”