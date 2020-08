Zonder te schitteren kent Standard een foutloze competitiestart. Dat dankzij zakelijke zeges op Cercle Brugge en Waasland-Beveren. De Rouches hadden daarvoor Mehdi Carcela (31) zelfs helemaal niet nodig. Waarom kwam de technicus nog niet in actie?

Geruisloos is Standard met een zes op zes aan de competitie begonnen. Oké, het was slechts tegen de ‘kleintjes’, toch moet je het maar even doen. KRC Genk liet punten liggen tegen OHL, Antwerp verloor ...