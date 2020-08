Eljero Elia keert na drie jaar in Turkije terug naar de heimat bij FC Utrecht

Eljero Elia gaat bij FC Utrecht voetballen. De 33-jarige aanvaller zette woensdag in de Domstad zijn handtekening onder de verbintenis die hem voor twee jaar aan de club verbindt.

Elia had bij het Turkse Basaksehir, waarmee hij afgelopen seizoen landskampioen werd, een aflopend contract. Hij speelde afgelopen seizoen 28 wedstrijden waarin hij drie keer scoorde. Doordat hij transfervrij weg kon uit Istanboel, toonden heel wat clubs interesse, waaronder FC Groningen, FC Twente en ADO Den Haag.

“Eljero is een speler die in heel Europa zijn sporen heeft verdiend”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. “Hij heeft prijzen gepakt in Nederland, Turkije en Italië en wil nu graag succesvol zijn als speler van FC Utrecht. Eljero speelt attractief, aanvallend, met branie en koppelt dynamiek en acties aan rendement in de vorm van doelpunten en assists”, vat Zuidam samen. “We zijn er blij mee en trots op dat we Eljero voor twee seizoenen aan ons hebben verbonden.”

De dertigvoudig international begon zijn carrière bij ADO Den Haag en kwam daarna uit voor FC Twente, HSV, Juventus, Werder Bremen, Southampton en Feyenoord. Van Rotterdam, waar hij twee seizoenen actief was, ging hij in de zomer van 2017 naar Turkije.

Eerder deze week al legde Utrecht aanvaller Mimoun Mahi vast. De 26-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst komt over van de Zwitserse club FC Zürich. Hij heeft een contract getekend tot medio 2024.