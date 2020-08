Opmerkelijk: in nog geen week tijd maar liefst drie gevallen van ernstige schade door valwind

Sint-Truiden / Genk / Rotem / Dilsen-Stokkem -

Niet alleen Sint-Truiden, maar ook Genk en Rotem werden de afgelopen week door zogenaamde valwinden getroffen. Iedere keer was de schade aanzienlijk. Weerman Ruben Weytjens geeft uitleg bij het weerfenomeen, dat we overigens nog kennen van het Pukkelpopdrama in 2011.