Lichaam van jonge migrant gevonden op strand in noorden van Frankrijk

Het lichaam van een jongeman is woensdagmorgen op een strand van Sangatte gevonden, in het Franse departement Pas-de-Calais, na de redding van een jonge Soedanese migrant, zo is uit gerechtelijke bron vernomen. De Soedanees werd van een zinkende rubberboot gered en zei dat zijn reisgezel verdwenen was.

Het lichaam is nog niet geïdentificeerd, preciseerde Philippe Sabatier, de adjunct-procureur van Boulogne-sur-mer. Hij bevestigde een bericht van de regionale krant la Voix du Nord.

De 16-jarige Soedanees zei dat hij het Kanaal samen met iemand anders had proberen over te steken. De vermiste persoon is dus hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer dat op het strand werd gevonden, aldus Sabatier. Volgens de Soedanees was zijn reisgezel even oud als hij. Het parket opende een onderzoek.

Zoekoperatie

De hulpdiensten vonden de Soedanees onderkoeld op het strand terug, deelde de maritieme prefectuur mee. Hij zei dat zijn reisgezel niet kon zwemmen. Daarop werd een grote zoekoperatie gestart, waaraan een helikopter van het Belgische leger deelnam.

Volgens verscheidene gerechtelijke bronnen gaat het om de eerste migrant die in 2020 dood aangetroffen wordt op de kust van Nord-Pas-de-Calais. In 2019 werden vier migranten dood teruggevonden op zee en op een Frans strand.

Mensensmokkelaars

“Een 16-jarige tiener, een Soedanese migrant die vorige nacht op zee verdween, is deze morgen dood teruggevonden op het strand van Sangatte”, twitterde de Franse minister Marlene Schiappa. Media meldden dat hij mogelijk 18 jaar oud was en dat zijn 16-jarige reisgezel in het ziekenhuis behandeld werd.

“Dit vreselijke incident herinnert ons op brutale wijze aan de weerzinwekkende misdaadbendes en mensensmokkelaars die kwetsbare mensen uitbuiten”, schreef de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, op Twitter. Volgens de eerste elementen van het onderzoek probeerden de twee adolescenten het Kanaal over te steken zonder de hulp van smokkelaars, zo meldden plaatselijke media.

Woensdag slaagden tientallen andere migranten erin het zuiden van Engeland te bereiken. Onder hen waren ook kinderen.

Dit jaar geraakten bijna 5.000 mensen tot in Groot-Brittannië door het Kanaal over te steken in honderden bootjes. De oversteek is bijzonder gevaarlijk vanwege de scheepvaart van grote boten.