Wie zich na terugkeer uit een rode zone niet laat testen, riskeert vanaf nu strenge straffen: hoe zal dat gecontroleerd worden? En wat met mensen die uit oranje zones komen?

Hoewel het verplicht is voor alle Belgen die terugkomen uit een rode zone, laat slechts de helft zich bij aankomst in ons land testen op een mogelijke besmetting met het coronavirus. Daarom worden de regels verstrengd. Wie zich niet laat testen, riskeert voortaan een boete tot 4.000 euro of zelfs een celstraf tot een halfjaar. Een verstrenging die volgens Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité testing & tracing, onvermijdelijk is.