“Stem niet voor een moordenaar”: Sharon Stone haalt uit naar Donald Trump nu haar familie zwaar getroffen wordt door corona

Een woedende Sharon Stone heeft op Instagram van leer getrokken tegen Donald Trump. Haar zus en schoonbroer vechten door het coronavirus voor hun leven in het ziekenhuis, haar grootmoeder en meter overleden door Covid-19. Voor de actrice is het allemaal de schuld van hoe de Amerikaanse overheden omgaan met het virus. “Stem niet voor een moordenaar”, zegt ze aan het einde van haar betoog.

De tol van Covid-19 is loodzwaar voor Sharon Stone (62). Haar grootmoeder en meter overleden aan de gevolgen van de door het coronavirus veroorzaakte ziekte, en haar zus en schoonbroer vechten op dit moment in het ziekenhuis voor hun leven. De zichtbaar vermoeide actrice is woedend, zo blijkt uit een video die ze op Instagram postte.

De actrice, onder meer bekend uit Basic instinct, hekelt vooral de gebrekkige hulp van de overheden in de VS. Ze is ook kwaad op mensen die een mondmasker weigeren te dragen, want zo iemand heeft haar door lupus al erg kwetsbare zus besmet. Ook de gouverneur van Montana, waar ze wonen, krijgt een bolwassing van formaat.

Symptomen

“In Montana is getest worden onmogelijk zonder symptomen te vertonen. Als je die symptomen uiteindelijk wel hebt, moet je vijf dagen wachten op het resultaat van de test. In die tijd kwamen mijn zus en haar man in contact met mijn moeder, die al twee hartaanvallen heeft overleefd en een pacemaker heeft. Zij vertoont geen symptomen en heeft dus geen recht op een test”, zegt een verontwaardigde Stone.

De overheden liegen wanneer ze zeggen dat er tests zijn voor iedereen, voegt de actrice er nog aan toe. “Wanneer ze zeggen dat er tests zijn voor de verpleegkundigen in ziekenhuizen, liegen ze ook. Mensen gaan dood of vechten voor hun leven omdat er alleen maar leugens verteld worden. Wie een overheid wil bereiken, krijgt geen gehoor.”

Zij ziet maar één oplossing: stemmen voor Joe Biden en Kamala Harris. “Stem niet voor een moordenaar”, geeft ze nog een duidelijke sneer richting president Donald Trump.