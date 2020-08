Franstalige minister-president hekelt “kakofonie” van gezondheidsexperten tijdens coronacrisis

Daags voor een nieuwe vergadering van de Nationale Veiligheidsraad - donderdag om 9 uur begint die - laakt de minister-president van de Franse Gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR), de “kakofonie” van de gezondheidsexperten in de strijd tegen het coronavirus.

“Ik betreur de kakofonie van de experten die zich in alle richtingen uitlaten in de pers, en soms erg tegenstrijdig. Dat helpt het begrip en de naleving door de bevolking van de maatregelen niet vooruit”, verklaarde Jeholet woensdag in het parlement van de Franse Gemeenschap.

Waar het land volgens hem nood aan heeft, is een langetermijnstrategie, tot aan het einde van het jaar of het eerste semester van 2021, want het virus zal “nog verschillende maanden” rondwaren, aldus Jeholet.

Nog kritiek

Zijn kritiek komt er min of meer tegelijkertijd met een kritische tweet van zijn partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. Die vindt het niet kunnen dat viroloog Marc Van Ranst - ook al op Twitter - uitspraken doet over het behoud van de bubbel. Het is aan de Veiligheidsraad om te beslissen, zegt Bouchez. “Adviseren is adviseren.”

Jeholet pleit overigens voor een versoepeling van het aantal mensen dat culturele evenementen mag bijwonen. Hij is gewonnen voor een terugkeer naar de regels van voor de Veiligheidsraad van 27 juli, dus 200 mensen voor indoorevenementen en 400 mensen voor evenementen in open lucht. Nu zijn dat respectievelijk 100 en 200 toeschouwers.

Tijdens het Overlegcomité heeft Jeholet ook een lans gebroken voor nieuwe publieksnormen voor evenementenzalen. In plaats van een absoluut cijfer zou hij liever een percentage zien dat gebaseerd is op de capaciteit van de zaal. “Ik heb dat voorstel gisteren gedaan, maar het ligt moeilijk voor bepaalde experten.”