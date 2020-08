Primeur van formaat: beurswaarde van Apple heeft voor het eerst kaap van 2.000 miljard dollar overschreden

De beurswaarde van het Amerikaanse technologiebedrijf Apple heeft voor het eerst de kaap van 2.000 miljard dollar (2 biljoen dollar) gehaald op de beurs van New York. Dat meldt het financieel nieuwsagentschap Bloomberg.

De onderneming ging omstreeks 16.50 uur door die voor vele beleggers psychologisch belangrijke grens heen. Apple is het eerste Amerikaanse bedrijf dat dit verwezenlijkt.

Apple is niet het eerste bedrijf dat qua waarde de grens van 2 biljoen dollar overschrijdt. De Saoedische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco werd eerder al boven de 2 biljoen dollar gewaardeerd. Maar door de daling van de beurskoers, in het kielzog van de olieprijs, loste Apple de maatschappij eerder al af als duurste bedrijf ter wereld.

LEES OOK. Apple flirt als eerste bedrijf met 2.000 miljard dollar beurswaarde: “Echt alles zit het bedrijf mee”

Het duurde meer dan 42 jaar voor het technologiebedrijf een beurswaarde van 1 biljoen dollar haalde. Amper twee jaar later is dat dus verdubbeld. Dat wijst op het aanhoudende succes dat Apple boekt, ondanks de economische crisis door de coronapandemie. Ook is het een indicator van de extreem hoge waardering van technologiebedrijven in het algemeen en de investeringsdruk op de financiële markten.

Het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft en onlinewinkelplatform Amazon richten ook het vizier op de kaap van 2.000 miljard dollar beurswaarde, maar hebben wel nog een heel stuk af te leggen. Microsoft staat woensdag op 1,6 biljoen, terwijl Amazon op 1,65 biljoen dollar wordt gewaardeerd.