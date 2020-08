Microsoft trekt de stekker na 25 jaar uit Internet Explorer

Na 25 jaar trekt Microsoft definitief de stekker uit Internet Explorer. De browser was ooit de standaard om te surfen op het internet, maar verloor door de opkomst van onder meer Firefox en Google Chrome snel aan populariteit.

Toen Microsoft in 1995 uitpakte met de browser Internet Explorer, had die een ontzettend sterke positie op de computermarkt. In 2003 maakte liefst 95 procent van de surfers er gebruik van. Maar de troon begon te wankelen door de opkomst van Mozilla Firefox in 2004 en Google Chrome in 2008. Die deden Internet Explorer gedateerd aanvoelen, en Microsoft slaagde er maar niet in om dat te veranderen.

In 2015 werd de browser al vervangen door Microsoft Edge, en een jaar later werd Google Chrome officieel de meest gebruikte browser. Microsoft heeft nu beslist de stekker definitief uit Internet Explorer te trekken.