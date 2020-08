Deinze haalt opnieuw uit op transfermarkt: akkoord met Gohi Bi Cyriac (ex-Oostende en Anderlecht), ook gesprekken met De Belder

SK Deinze heeft een overeenkomst met Gohi Bi Cyriac. Deze 30-jarige Ivoriaanse spits met een Belgisch paspoort moet bij de promovendus in 1B nog alleen zijn medische tests afleggen.

Hij behaalde in ons land één landstitel met Standard Luik en twee landstitels met Sporting Anderlecht. Hij was tot 2017 actief bij KV Oostende waarna hij naar FC Fulham en het Turkse Sivassport trok. Zijn contract werd bij laatstgenoemde club niet verlengd.

SK Deinze is ook in verregaande onderhandelingen met Dylan De Belder. Deze 28-jarige centrumspits is transfervrij nadat hij vorig seizoen basisspeler bij Cercle Brugge was. SK Deinze trok ook al Siebe Blondelle, Ronald Vargas, William Dutoit en Renato Neto aan.