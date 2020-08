Galapagos keldert na Amerikaanse mokerslag: kwart van beurswaarde gaat in rook op

Het reumageneesmiddel filgotinib moest het ‘goudhaantje’ worden van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos. Zeker na het groene licht van de Europese geneesmiddelenwaakhond. Maar tot ieders verrassing gooit de Amerikaanse Food and Drug Administration roet in het eten: de FDA wil eerst bijkomende resultaten zien. Een ferme streep door de rekening van het bedrijf uit Mechelen, dat in één dag tijd een kwart van zijn beurswaarde zag verdampen.

Filgotinib moet nog even in de koelkast blijven, zo besliste de FDA. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap vraagt zich met name af of de kosten wel opwegen tegen de baten bij de hoogste dosis van 200 ...