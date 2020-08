Met de toespraak van Barack Obama breekt belangrijk moment aan voor Joe Biden: “Ik verwacht een vlijmscherpe aanval op Trump”

Nadat Michelle Obama, Bill Clinton en zelfs verschillende Republikeinen hun steun betuigden aan Joe Biden, is het woensdagnacht tijdens de vierdaagse Democratische Nationale Conventie de beurt aan Barack Obama. “Het wordt een bijzondere toespraak”, zegt Willem Post, Amerikadeskundige van het Instituut Clingendael. “Obama is iemand die normaal wikt en weegt, maar nu verwacht ik een vlijmscherpe aanval op Trump.”

Joe Biden werd in de nacht van dinsdag op woensdag officieel als presidentskandidaat genomineerd tijdens de conventie. “Dat is eigenlijk een formeel moment waarbij alle gedelegeerden per staat nog eens ...