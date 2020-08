Als het in Mali brandt, maakt de wereld zich zorgen, en terecht: een front in de strijd tegen jihadisten

Van een staatsgreep in een Afrikaans land ligt de wereld vaak niet wakker. Van die dinsdag in Mali wel. Het land is een front in de strijd tegen jihadisten en een kruispunt van migratiestromen. Gevreesd wordt voor chaos, zoals in 2012. Toen zorgde een coup die president Keïta aan de macht bracht, voor een machtsvacuüm. Het was een bloedrode loper voor nationalistische maar vooral islamitische rebellen én een springplank naar de rest van de Sahel. Al meer dan zeven jaar is er een grote VN-troepenmacht in het land om de toestand onder controle te houden. Daarbij dienen ook Belgen.