Vrouwelijke helft van Belgisch ‘duivelskoppel’ voor het eerst verhoord in ons land: “Hilde heeft nog één doel: haar kind terugzien”

Brugge -

Tweede keer, goede keer? Eind november start het langverwachte tweede assisenproces tegen “duivelskoppel” Jean-Claude LaCote (56) en Hilde Van Acker (53). Woensdag werd de gewezen boekhoudster uit Sint-Niklaas voor het eerst op Belgische bodem grondig verhoord over de moord op een Brits zakenman, na meer dan twee decennia wereldwijd op de vlucht. In de hoop haar kind ooit nog in de armen te kunnen sluiten, is ze bereid “haar volledige verantwoordelijkheid op te nemen”.