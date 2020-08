Ook Kommil Foo wacht niet langer op Veiligheidsraad en begint weer te toeren: “We verdienen minder, maar we spelen toch maar lekker”

“Geef me mijn gitaar. Geef me mijn broer Mich. Ik wil spelen.” Ook Raf Walschaerts (54) van Kommil Foo snakt na de lockdown van de culturele sector naar een podium en het publiek. De honger wordt eindelijk gestild. Vanaf vrijdag hervat het cabaretduo de gecancelde tournee ‘Oogst’. Meer zelfs: de broers spelen telkens twee voorstellingen op een avond, om toch zo veel mogelijk kijkers een portie humor en ontroering te bieden. “Want spelen is voor ons als ademen.”