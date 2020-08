Officieel: Robbe Quirynen (Antwerp) op huurbasis naar Moeskroen

De transfer is nu ook officieel: Robbe Quirynen (18) verhuist van Antwerp naar Moeskroen.

De polyvalente verdediger, vooral een rechtsback, kwam een jaar geleden aan de oppervlakte bij de Great Old toen hij onder Laszlo Bölöni mocht debuteren, maar raakte nadien uit beeld. Hij had geen uitzicht meer op speelminuten en wilde daarom andere oorden opzoeken. Van alle aanbiedingen was die van Moeskroen veruit de interessantste. Het huurt de Belgische jeugdinternational tot eind dit seizoen en bedong ook een aankoopoptie. Als de Henegouwers hem later dit seizoen definitief willen vastleggen, moeten ze een stevige transfersom betalen.