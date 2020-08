Ministers De Crem en Geens reageren op hallucinante optreden van agenten in politiecel: “Buiten alle proportie”

Minister Koen Geens en Pieter De Crem (allebei CD&V) reageren geschokt op de beelden uit een politiecel in Charleroi, waar politieagenten minutenlang op een stervende man zitten terwijl ze lachen, dansen en een agente zelfs een Hitlergroet brengt. “Dit is buiten alle proportie”, klinkt het in VTM Nieuws.

De feiten speelden zich af op 28 februari 2018 op de luchthaven van Charleroi. De 38-jarige man wou een vlucht nemen naar Slovakije, maar gedroeg zich agressief en werd opgepakt. Hij werd opgesloten in een cel op de luchthaven, en op de beelden is te zien hoe hij zich ’s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit.

Daarna komt de politie tussen. Zes agenten komen eerst naast de geboeide man zitten, maar de situatie ontaardt. Eén agent zit 16 minuten lang met zijn volle gewicht op de borstkas van de stervende man, andere agenten staan te dansen en te lachen. Een agente brengt zelfs de Hitlergroet. De man overleed de volgende dag in het ziekenhuis.

Bij VTM Nieuws reageren minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op de hallucinante beelden. “De beelden zijn onbetamelijk en choquerend, en ongepast”, zegt Geens. “Het gerecht heeft niet traag gewerkt onder de omstandigheden, denk ik, maar het parket heeft me beloofd dat de onderzoeksrechter snel zijn verslag zal afleveren. Volgend jaar zou dat voor de rechter kunnen komen, drie jaar na de feiten. Dat heeft te lang geduurd, dat besef ik.”

“Bijzonder choquerende beelden die op ieders netvlies gebrand zijn. Het is iets wat buiten alle proportie is”, zegt De Crem. “Het is duidelijk dat dit iedereen bijzonder choqueert. Of de agenten geschorst moeten worden, dat laat ik over aan de politie.”

