Japans international brengt 10.000 extra volgers en grote ambities naar Beerschot: “Ik wil topschutter worden”

Beerschot heeft zijn nieuwste aanwinst Musashi ‘Musa’ Suzuki (26) voorgesteld, een snelle Japanse spits die ook international is voor zijn land. “Dit is niet alleen voor Beerschot, maar voor de hele Jupiler Pro League een toptransfer”, zei technisch directeur Jan Van Winckel.

Opvallend genoeg gebeurde de voorstelling… zonder dat de speler er zelf fysiek bij aanwezig kon zijn. Suzuki moest door de coronamaatregelen namelijk eerst in quarantaine bij aankomst in ons land, maar tekende wel present via Skype. “Mijn eerste doel is me in de ploeg spelen. Dan wil ik clubtopscorer worden en uiteindelijk is mijn doel topschutter van de Jupiler Pro League te worden”, stak hij zich niet weg. De vlotscorende spits met Jamaicaanse roots, die dit seizoen nog vijf keer scoorde in zijn eerste vier matchen voor eersteklasser Consadole Sapporo, is in Japan een echte vedette. Eén dag na de aankondiging leverde de transfer Beerschot al 10.000 volgers extra op op sociale media.