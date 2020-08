Kolonel Assimi Goita roept zich uit tot leider van de junta in Mali, VN-Veiligheidsraad vraagt vrijlating van president

De Malinese kolonel Assimi Goita heeft zich woensdag uitgeroepen tot de leider van de militairen die dinsdag president Ibrahim Boubacar Keïta hadden omvergeworpen. Hij wordt daarmee de nieuwe sterke man van het West-Afrikaanse land. In een eerste toespraak benadrukte hij dat Mali “niet meer het recht heeft om fouten te maken”. De VN-Veiligheidsraad vraagt intussen president Keita vrij te laten.

“Ik ben kolonel Assimi Goita, de president van het Nationaal Comité voor het Heil van het Volk (CNSP)”, zo deelde hij mee na een bijeenkomst van de verschillende kopstukken van het CNSP. Goita was een van de vijf militairen die in de nacht van dinsdag op woensdag op tv verscheen om mee te delen dat ze de macht hadden overgenomen. Goita zelf had toen niet het woord genomen.

Tijdens een toespraak voor de media gaf hij woensdag meer uitleg over de motieven achter de coup. “Mali bevindt zich in sociaal-politieke en veiligheidscrisis. We hebben niet langer het recht om fouten te maken. Wij hebben, met onze interventie van gisteren, het land boven alles geplaatst”, aldus Goita, die omringd werd door gewapende soldaten.

Veiligheidsraad vraagt vrijlating

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de muitende militairen opgeroepen om “onmiddellijk terug te keren naar hun kazernes”. Er wordt ook gevraagd om de vrijlating van de gevangenen, onder wie president Keïta. De militaire staatsgreep wordt “streng veroordeeld”. De Veiligheidsraad roept voorts op om de orde en het gezag in overeenstemming met de Malinese grondwet te herstellen.

De vijftien landen die deel uitmaken van de Veiligheidsraad, waren woensdag op verzoek van Frankrijk en Niger bijeengekomen voor een spoedzitting achter gesloten deuren.