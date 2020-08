Hoe Eupen plots evenveel betaalt als Standard: ‘the sky is the limit’ voor Qatarese eigenaars

‘The sky is the limit’ aan de Kehrweg. Na Adriano Correia en Victor Vazquez verwacht Eupen-TD Jordi Condom in de komende weken nog minstens drie toptransfers aan te kondigen. Het kleine Eupen ziet het plots groots. “We dromen van de top acht”, herhaalde Condom gisteren. Vanwaar de ambitieshift?