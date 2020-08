Tim Sweeney: de miljardair die Fortnite ontwikkelde en nu een open oorlog met Google en Apple uitvecht

Fortnite is niet alleen een waanzinnig schietspel, het heeft nu ook zélf een doelwit: de almacht van Google en Apple. Met hun digitale winkels verdienen ze riante commissies op aankopen in de game, en dat pikt bedenker Tim Sweeney niet meer.

Tim Sweeney (50), CEO van Epic Games en maker van Fortnite, profileert zich graag als ‘the good guy’. Dat doet hij nu ook in de open oorlog die hij uitvecht met Apple en Google. De inzet: hun monopolie op app stores én hun riante commissies die ontwikkelaars, aldus Sweeney, moeten doorrekenen aan spelers. Verkoopt Epic Games je in Fortnite (op een iPhone of iPad) een grappig hoedje of extra wapens? Dan gaat er 30 procent commissie naar Apple. Eenzelfde verhaal in de Google Play Store.

Om dat te omzeilen zette hij zijn eigen Epic store op, waar spelers Fortnite-hoedjes en wapens direct konden kopen met 30 procent korting. Een flagrante schending van de voorwaarden van Apple en Google: meteen kegelden beide giganten de razend populaire game van hun store.

Naar alle waarschijnlijkheid had Epic Games daarop gerekend, want meteen loste het een goed voorbereid schot voor de boeg: een persiflage op Apple’s 1984-reclame, een virale hashtag (#freefortnite) en een batterij aan rechtszaken.

De timing van deze goed gecoördineerde aanval is evenmin toevallig. Enkele weken geleden zaten Google en Apple op het strafbankje voor het Amerikaanse Congres. Na afloop keerde de publieke opinie zich tegen hen. Vooral het imago van Apple kreeg een stevige deuk nadat CEO Tim Cook toegaf dat Apple sommigen – onder meer Amazon – korting geeft op die commissie. “Hebben jullie ooit vergelding gezocht omdat ontwikkelaars zich openlijk verzet hebben tegen jullie voorwaarden en commissies?”, klonk het tijdens het verhoor. “Meneer, wij doen niet aan bullying(pesten, nvdr.)”, antwoordde hij resoluut.

Val klapt toe

Van een boomerang gesproken: hoe Fortnite zonder pardon van de store gekieperd werd is in de ogen van de 250 miljoen Fortnite-spelers niets minder dan dat: puur bullying. Sweeney – met zijn waarde van 4,5 miljard euro een van de rijkste mannen in de game-industrie – is in de ogen van spelers een soort David die het opneemt tegen de twee goliaths. Want welke speler is nu tegen goedkopere hoedjes?

Intussen is de patstelling compleet. Apple lijkt niet bereid toegevingen te doen, want als ze een uitzondering maken voor Epic Games staat straks de verzamelde gameindustrie aan de deur voor een korting of bouwt iedereen zijn eigen store. Ook Sweeney lijkt onvermurwbaar, want als hij zijn slag thuishaalt – en hij lijkt vrij zeker van zijn stuk – kan hij straks zélf digitale hoedjes en wapens verpatsen aan tieners met een kredietkaart.

Matt Sweeney Foto: AFP