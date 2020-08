Nieuwe Anderlecht-spits Lukas Nmecha is in Brussel: vandaag voorstelling?

Als alles volgens plan verloopt, stelt Anderlecht vandaag zijn nieuwe spits voor. Lukas Nmecha (21) van Manchester City is al in ons land en wordt voor één jaar gehuurd.

Na verdediger Philippe Sandler vorig seizoen leent Anderlecht opnieuw een speler van Man City. Gisteravond was de uitleenbeurt van Lukas Nmecha op enkele details na rond. Paars-wit kiest voor zo’n uitleenconstructie omdat een nieuwe diepe spits kopen simpelweg te duur is en omdat Colassin en Dimata niet geblokkeerd mogen worden in hun ontwikkeling.

Toch is er binnen de club consensus over de komst van de Duitse belofteninternational. Hij scoorde weliswaar nog nooit op het hoogste niveau en vorige uitleenbeurten aan Wolfsburg en Middlesbrough waren geen succes. Maar hij beantwoordt aan het profiel dat RSCA zoekt: groot, balvast, maar ook snel. Het was niet alleen Kompany – die nog met hem trainde bij City – die aandrong op zijn komst.

Van Crombrugge aanvoerder

Nu Vince The Prince officieel trainer is, moest bij Anderlecht ook een nieuwe aanvoerder aangeduid worden. Dat is logischerwijs doelman Hendrik Van Crombrugge geworden. Hij is de eerste luitenant van Kompany en was al vicekapitein.