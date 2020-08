Geen nieuwe stunt voor Lyon: Gnabry en Lewandowski loodsen Bayern München naar CL-finale

De Final 8 is nu een Final 2, en wat voor één: Bayern München versus PSG. Of om het in spelers uit te drukken: Müller, Gnabry en Lewandowski versus Di Maria, Neymar en Mbappé. U kijkt toch ook, zondagavond?

Een Duits-Qatarese finale, het is een primeur voor de Champions League en voorheen Europacup I. En een Duits-Fránse finale – zó zal ze natuurlijk de geschiedenisboeken ingaan – is toch ook al een eeuwigheid geleden. Van 1976 om precies te zijn. Toen nam Bayern München de maat van Saint-Etienne en mocht het de beker met de grote oren voor de derde keer – en voor het derde jaar op rij – de lucht insteken. Anno 2020, in het Estadio da Luz in Lissabon, gaat datzelfde Bayern tegen PSG op zoek naar zijn zesde eindzege.

En toch. We hadden zomaar een volledig Franse finale kunnen krijgen. Lyon, Lyon, Lyon… Wat hebben ze het gisteren laten liggen. Memphis Depay, de man met de lion op zijn rug, had zijn ploeg al na vijf minuten op voorsprong kunnen trappen. Na balverlies van Thiago werd hij alleen op Neuer afgestuurd. Maar omdat die alweer als een libero stond te keepen – heel ver van zijn lijn –, werd de hoek voor de Nederlander te klein.

Niet Arjen Robben

U kent de uitdrukking: Never change a winning team, especially when you just won 8-2 or beat Manchester City. En dus bracht zowel Hansi Flick als Rudi Garcia dezelfde elf aan de aftrap. Garcia was als coach al twee keer afgeslacht door Bayern: met Lille verloor hij ooit het 6-1, met AS Roma zelfs 7-1. En toch had hij er vertrouwen in. Zijn spelers ook. Na de misser van Depay gingen ze gewoon door op hun elan. Ze bleven de Duitse defensie onder druk zetten en werden ei zo na beloond. Ekambi kapte zich knap vrij in de zestien, maar knalde tegen de paal. En toen… was het voorbij. Fini.

Nog geen minuut later vloog de bal aan de overkant voorbij een kansloze Lopes tegen de touwen. We dachten even dat Arjen Robben opnieuw bij Bayern speelde, maar het was wel degelijk Serge Gnabry die de bal op de rechterflank aannam, naar binnen sneed, enkele verdedigers dribbelde en met zijn (mindere) linker hoog in doel ramde. Een schitterende goal, waar ook onze landgenoot Jason Denayer – de laatste der kegels – alleen maar naar kon kijken.

Gnabry kreeg er geen genoeg van. Telkens als Bayern gevaarlijk werd, was hij erbij betrokken. En toen Lewandowski een panklare lage voorzet van de opgerukte Davies verkwanselde – hij stond nochtans bijna óp de doellijn – was de Duitser er als de kippen bij om de rebound binnen te duwen. Het grote publiek leerde hem kennen na zijn vier goals tegen Tottenham, in oktober vorig jaar. 2-7 werd het toen – Alderweireld en Vertonghen hebben er nóg nachtmerries van. Scoren deed hij ook in de 8-2 tegen City. Waren we opnieuw op weg naar zo’n afstraffing? Gnabry wilde er alleszins nog een paar bijdoen. Met zijn negende doelpunt naderde hij immers op zijn Poolse ploegmaat – topschutter met veertien stuks.

Toch Lewandowski

Maar Bayern duwde dit keer niet door. We gingen rusten met 0-2 en na de pauze deed Lyon er alles aan om de aansluitingstreffer te maken. Marcelo klom hoog op een corner, maar mikte op Neuer. En de Duitse doelman hield zijn ploeg recht toen Ekambi voor zijn neus opdook. De voorbije jaren werd hij amper nog vermeld als men het over de beste keepers ter wereld had, maar op zijn 34ste toont Neuer dat hij nog altijd een topper is.

Garcia gooide er op een half uur tijd vijf nieuwe spelers op, maar had wel door dat het kalf aan het verdrinken was. Lewandowski – dan tóch weer – duwde dat kalf ook nog kopje-onder en maakte er in de slotfase 0-3 van. De finale was binnen. Een finale waarin het blok Bayern moet afrekenen met Di Maria, Mbappé en vooral Neymar. Het wordt wat, zondagavond.