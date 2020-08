Ook Ajax juicht: dankzij Bayern München is het zeker van de CL-poules

Bayern München was woensdagavond in extase, maar hetzelfde gold voor Ajax. Doordat de Duitsers de finale van de Champions League bereikten, mogen de Nederlanders in het nieuwe seizoen rechtstreeks naar de poules.

LEES OOK.Geen nieuwe stunt voor Lyon: Gnabry en Lewandowski loodsen Bayern München naar CL-finale

De reden is simpel. In de poules is er namelijk een plaatsje voorbehouden voor de Champions League-eindwinnaar van de huidige campagne. Maar aangezien dat ofwel Bayern ofwel PSG wordt en beide clubs zich sowieso al via de competitie hebben geplaatst voor de poules – ze werden immers allebei landskampioen –, komt er een plaatsje vrij. En dat plaatsje wordt ingenomen door Ajax, als kampioen van Nederland. Het mag de laatste voorronde overslaan.