Makelaars willen regels tegen witwassen vernietigen

Sommige voetbalmakelaars keren zich tegen de nieuwe witwaswet in het voetbal. Ze trekken naar het Grondwettelijk Hof om de wet te laten vernietigen. Sinds vorige maand vallen ons profvoetbal, de Belgische voetbalbond en de voetbalmakelaars onder de preventieve antiwitwaswet, tegen het witwassen van crimineel geld. Dit geldt ook al voor banken, notarissen en vastgoedmakelaars die waakzaam moeten zijn voor verdachte geldtransacties. Het initiatief tot de integratie van het voetbal in deze wet kwam van politici na de financiële wantoestanden die leidden tot de operatie Propere Handen in oktober 2018.

Onder impuls van advocaat Philippe Renier trekken sommige voetbalmakelaars naar het Grondwettelijk Hof. Ze hebben daarvoor zes maanden de tijd. “Maar zolang willen we niet wachten”, aldus Renier. “Let wel, we zijn niet tegen maar voor transparantie. Maar de wet zit niet goed in elkaar. Die werd zonder overleg ergens midden in de zomer ingevoerd en geldt alleen voor het voetbal. Eén van de makelaars die ik vertegenwoordig, is actief in het tennis, wielrennen en voetbal. Ze geldt echter alleen voor het voetbal. Bovendien zijn de makelaars ook internationaal actief. De wet geldt evenwel enkel in België.”

Renier wil de namen van zijn cliënten niet noemen en zal de klacht mogelijk anoniem indienen. Opvallend is dat makelaars zoals Stijn Francis, Jesse De Preter en Michel Maus luid roepen dat ze niet achter deze rechtszaak staan. BFFA, de belangenvereniging van makelaars, liet ook al weten voor deze antiwitwaswet te zijn.