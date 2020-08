Quarantaineregels spelen Rode Duivels parten: zonder De Bruyne en Tielemans tegen Denemarken en IJsland?

De Rode Duivels dreigen hun interlands in de Nations League in september te moeten afwerken zonder Kevin De Bruyne en andere internationals die in Engeland spelen. Daar is immers een quarantaine van veertien dagen verplicht voor wie van het vasteland komt of terugkeert.

De Rode Duivels op 5 september (in Denemarken) en op 8 september (thuis tegen IJsland). Zonder publiek. Maar hoogstwaarschijnlijk ook zonder Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Dennis Praet, Leandro Trossard, Christian Benteke, Michy Batshuayi en Divock Origi. Op dik twee weken van die interlands geldt in Engeland nog altijd de coronaregel dat wie van het vasteland komt of terugkeert twee weken in quarantaine moet. Ook met Duivels die buiten Europa spelen, zoals Thomas Vermaelen, worden er problemen verwacht.

Minder dan een week

De competitie in Engeland gaat van start op 12 september. De kans is onbestaande dat topclubs als Manchester City, Liverpool, Tottenham en Leicester City hun flink betaalde spelers zomaar eventjes twee weken ‘in de koelkast’ zetten, waardoor ze de eerste twee speeldagen zouden missen. Bovendien worden in oktober weer twee interlands gespeeld. Het gaat niet alleen om de Belgische internationals, want in de Premier League spelen internationals uit alle landen.

Foto: REUTERS

Gisteren vond bij de Europese voetbalbond UEFA overleg plaats over de kwestie. “Ik was daar niet bij, maar het kan een groot probleem worden”, zegt bondsvoorzitter Mehdi Bayat. “Laten we hopen dat de situatie keert. Er zijn minder besmettingen in ons land nu. Hopelijk is tegen dan de toestand veranderd.”

Hopen op uitzondering

De tijd dringt. Komende dinsdag, over minder dan een week dus, maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de twee interlands. De Rode Duivels moeten zich op 1 september melden in Tubeke voor de eerste training.

De UEFA besloot vorige week al alle interlands voor spelers tot en met 19 jaar uit te stellen tot volgend jaar. Komt er een soortgelijk besluit voor de A-teams, die stuk voor stuk verzwakt aan de aftrap zullen verschijnen?

De UEFA hoopt een uitzondering te verkrijgen voor de reizende voetballers. De argumentatie is dezelfde die onze Pro League gebruikte om in de provincie Antwerpen te voetballen toen competitiesport daar verboden was. Volgens de Europese voetbalbond is de kans op coronabesmetting beduidend geringer rond nationale elftallen omdat er nergens zo intensief getest wordt als in het voetbal. Zowel spelers als staf worden vaak tweemaal per week aan een test onderworpen.

De moeilijkheid is dat elke nationale voetbalbond dat afzonderlijk met zijn overheid moet regelen. Wetende dat onze Rode Duivels over heel Europa verspreid spelen, is dat niet evident. Niet elk land is even enthousiast om het voetbal die uitzonderingen toe te staan.