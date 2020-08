Fans moeten lotje trekken voor thuismatch van Club Brugge

Met een mondkapje op, tot anderhalf uur voor de aftrap aanwezig zijn en alleen wie een winnend nummertje trok. Zo zal Club Brugge zijn eerste supporters sinds corona verwelkomen. Tenminste, dat is het plan voor het geval de Veiligheidsraad donderdag instemt met een – geleidelijke – terugkeer van de supporters naar de stadions.

In het plan – dat nog niet is goedgekeurd door het stadsbestuur – zou Club Brugge voor elke wedstrijd een beperkt aantal abonnees loten via een digitaal aanmeldingssysteem. “Om wachtrijen te vermijden, krijgen de gelote supporters een tijdsslot waarbinnen ze het stadion binnen mogen. En sommigen zullen al anderhalf uur voor het begin van de wedstrijd ter plaatse moeten zijn”, zegt Franky Demon (CD&V), schepen van Sport.

Het plan van Club Brugge ging aanvankelijk uit van bubbels van vijftien, waardoor tot 10.800 fans Jan Breydel zouden binnen kunnen. “Maar nu het principe van de vaste bubbel van vijf geldt, zal een nieuwe berekening lager uitvallen”, zegt Demon. “Dan rijst de vraag of het wel de moeite loont om een klein aantal supporters toe te laten en tegelijk een groot aantal teleur te stellen.”

Bij Club Brugge houden ze zich voorlopig op de vlakte. “We wachten de beslissingen van de Veiligheidsraad af. We zijn dynamisch genoeg om ons snel aan te passen.”