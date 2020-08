Beloften van Club moeten zich aan reeks regels houden: Diatta en co. kunnen niet meedoen

Morgen start ook het seizoen in 1B en zaterdag komt Club Brugge voor het eerst in actie. De beloften van Club Brugge (Club NXT) welteverstaan. Zij zijn een van de acht teams en starten op RWDM. Maar wie mag er de komende maanden nu meedoen met die ploeg? Toch geen dure vogels als Okereke, Diatta en Dennis?

Neen, dat zal niet gaan. In theorie mag Club zulke spelers nog wel opstellen, omdat ze nog geen 23 zijn en alle U23-spelers in aanmerking komen. Maar in de praktijk wordt het onmogelijk, vanwege de regels/restricties. Van zodra een U23-speler vijf keer in de basis heeft gestaan bij de A-ploeg – en dat zal bij die topspelers snel het geval zijn –, komt hij namelijk niet meer in aanmerking voor de beloften. Ook wanneer hij vijftien keer 45 minuten in actie is gekomen in 1A, is spelen in 1B uitgesloten. Voor jongeren als De Cuyper, Van Der Brempt en Van Den Keybus, die deel uitmaken van de A-kern, zal het voorlopig wél nog vlotjes lukken om met de beloften mee te doen. Club moet hen nu dan wel op de aparte spelerslijst van de beloften zetten.

Er zijn echter ook restricties betreffende één speelweekend. Wie in de basis staat of minstens 45 minuten speelt met Club Brugge A mag datzelfde weekend niet meer meedoen met Club Brugge B. Komt Club Brugge A pas ná Club Brugge B in actie, dan geldt die restrictie voor het volgende speelweekend.