Zwitserse verdediger Ricardo Rodriguez ruilt AC Milan voor Torino

De Zwitser Ricardo Rodriguez verhuist van AC Milan naar Torino, zo kondigden beide clubs woensdag aan.

De 27-jarige Zwitser kwam vorig seizoen op de bank terecht bij AC Milan, ten koste van de Fransman Théo Hernandez. Begin dit jaar werd de international uitgeleend aan PSV Eindhoven, waar hij vanwege de coronacrisis weinig heeft gespeeld.

De stevige verdediger (1m82 voor 77 kg) kan dus opnieuw naar de serie A, waar hij voor vier jaar tekende bij Torino, getraind door zijn voormalige trainer van bij AC Milan, Marco Giampaolo.

Voordat hij bij de club van onze landgenoot Alexis Saelemaekers en sterspeler Zlatan Ibrahimovic arriveerde in juni 2017, speelde Rodriguez vijf jaar en half in de Bundesliga bij Wolfsburg, waar hij samen met Kevin De Bruyne de beker won in 2015.

Met 71 selecties voor Zwitserland (8 doelpunten) zal Rodriguez de nodige ervaring brengen bij Torino, dat een moeilijk seizoen kende. De club waar Enzo Scifo het mooie weer maakte in de jaren ‘90, eindigde op de 16e plaats in het Italiaanse kampioenschap.