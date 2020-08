Voortaan straf voor toeristen die verplichte coronatest weigeren

Wie bij zijn terugkeer uit een buitenlandse coronahotspot past voor de verplichte test, zal worden gestraft. De aanscherping volgt op de vaststelling dat maar de helft van de terugkerende Belgen uit broeihaarden zich laat testen. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Wie terugkeert uit een rode zone moet een coronatest ondergaan en zeker negen dagen in quarantaine. Voor velen blijkt dat een brug te ver. Hoewel het verplicht is, laat maar een op de twee Belgen die – te land, ter zee of via de lucht – uit rood gebied terugkeren, zich testen op een mogelijke besmetting met het coronavirus.

Er is een akkoord met de regio’s om voor toeristen hetzelfde principe in te voeren als eerder voor hoogrisicocontacten. Dat zijn mensen die een lange periode nauw in contact zijn geweest met vastgestelde coronapatiënten. Via een wetswijziging zijn hoogrisicocontacten verplicht zich te laten testen op corona en in quarantaine te gaan.

Daardoor gelden ook sancties voor wie zich niet aan de regels houdt, geldboetes van 208 tot 4.000 euro, en zelfs celstraffen van acht dagen tot een halfjaar. Belgen die uit coronabroeihaarden terugkeren en de richtlijnen aan hun laars lappen, vallen voortaan onder dat regime, stelt De Backer.

Hoogrisicocontacten worden opgebeld als ze zich na een à twee dagen nog niet hebben laten testen. De Backer zei dat het belangrijk is dat de contactopsporing, een bevoegdheid van de regio’s, die taak ook ter harte neemt voor terugkerende toeristen.