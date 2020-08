Barack Obama haalt ongemeen hard uit naar Trump: “Presidentschap als realityshow om aandacht te krijgen”

Op de derde dag van de virtuele conventie van de Amerikaanse Democraten leverde oud-president Barack Obama zware kritiek op zijn opvolger Donald Trump. Hij beschuldigde Trump van machtsmisbruik voor zijn eigen gewin en dat van zijn entourage. Zijn opvolger heeft het presidentschap nooit serieus genomen, meent Obama. Niets minder dan de democratie staat op het spel bij de verkiezingen, aldus de oud-president.

Trumps voorganger, oud-president Barack Obama, sprak woensdagavond live vanuit het Museum van de Amerikaanse Revolutie in Philadelphia, een symbolische locatie die moet onderstrepen dat bij de komende presidentsverkiezing de democratie op het spel staat. Joe Biden was acht jaar lang vicepresident onder Obama.

Obama heeft zich de afgelopen 3,5 jaar meestal ver gehouden van expliciete kritiek op Trump, maar op de conventie bekritiseert hij onder meer zijn aanpak van het coronavirus en de werkloosheid.

“Ik heb in het Oval Office gezeten met de beide mannen die presidentskandidaat zijn”, zei hij. “Ik verwachtte nooit dat mijn opvolger mijn visie zou omarmen of mijn beleid zou voortzetten. Ik hoopte wel, in het belang van ons land, dat Donald Trump misschien enige interesse zou tonen in de job serieus nemen, dat hij het gewicht zou gaan voelen van de functie en wat eerbied zou ontdekken voor de democratie die onder zijn hoede was geplaatst. Maar dat deed hij nooit.”

Foto: Photo News

Volgens Obama heeft Trump “geen interesse getoond in het werk doen, geen interesse in een gemeenschappelijke basis vinden, geen interesse in de geweldige macht van zijn functie te gebruiken om iemand anders dan zichzelf of zijn vrienden te helpen, geen interesse in het presidentschap als iets anders te behandelen dan nog een realityshow die hij kan gebruiken om de aandacht te krijgen waar hij naar snakt.”

“Donald Trump is niet gegroeid in de job omdat hij dat niet kan. En de gevolgen van dat falen zijn ernstig. 170.000 Amerikanen dood. Miljoenen jobs weg. Onze slechtste impulsen ontketend, onze trotse reputatie in de wereld fors verminderd, en onze democratische instituten meer bedreigd dan ooit.”

“Biden als een broer”

“Ik ben me er goed van bewust dat in verdelende tijden als deze, de meesten van jullie al beslist hebben. Maar misschien ben je nog altijd niet zeker op welke kandidaat je zal stemmen, of dat je wel zal stemmen. Misschien ben je de richting waarin we gaan beu, maar kan je nog geen beter pad zien, of weet je gewoon niet genoeg over de persoon die ons daarheen wil leiden.”

“Laat me je vertellen over mijn vriend Joe Biden. Twaalf jaar geleden, toen ik mijn zoektocht begon naar een vicepresident, wist ik niet dat ik uiteindelijk een broer zou vinden. Joe en ik kwamen van verschillende plaatsen en verschillende generaties. Maar wat ik snel begon te bewonderen in hem is zijn veerkracht, geboren uit te veel strijd; zijn empathie, geboren uit te veel verdriet. Joe is een man die al vroeg leerde om iedereen die hij ontmoet te behandelen met respect en waardigheid, de woorden die zijn ouders hem leerden in de praktijk brengend: ‘Niemand is beter dan jij, maar jij bent beter dan niemand’. Empathie, waardigheid, dat geloof dat iedereen telt: dat is wie Joe is.”

“Acht jaar lang was Joe de laatste die in de kamer bleef telkens als ik een moeilijke beslissing moest maken. Hij maakte een betere president van mij. Hij heeft het karakter en de ervaring om ons een beter land te maken. En met mijn vriendin Kamala Harris heeft hij de ideale partner gekozen.”

“Maken het moeilijk om te stemmen”

Foto: REUTERS

“Boven alles, wat ik weet over Joe en wat ik weet over Kamala, is dat zij echt geven om elke Amerikaan. En dat zij diep geven om deze democratie. Zij geloven dat in een democratie het recht om te stemmen heilig is en, en we het gemakkelijker zouden moeten maken voor mensen om te stemmen, niet moeilijker. Zij geloven dat niemand, inclusief de president, boven de wet staat. En dat geen verkozene, inclusief de president, zijn functie zou mogen gebruiken om zichzelf of zijn aanhangers te verrijken. Zij begrijpen dat in deze democratie, de president de mannen en vrouwen van ons leger niet gebruikt als politieke pionnen tegen vreedzame betogers op onze eigen grond. Zij begrijpen dat politieke opponenten niet on-Amerikaans zijn gewoon omdat ze het niet met je eens zijn. Een vrije pers is niet de vijand, maar de manier waarop we verkozenen verantwoordelijk houden. En onze manier om samen te werken om grote problemen zoals een pandemie op te lossen hangt af van juiste cijfers, wetenschap en logica, en niet gewoon dingen verzinnen.”

“Niets daarvan zou controversieel moeten zijn. Dat zouden geen Republikeinse of Democratische principes moeten zijn. Ze zijn Amerikaanse principes. Maar op dit moment, tonen deze president en zij die met hem samenwerken, dat zij niet in die dingen geloven.”

“Vanavond vraag ik je om te geloven in Joe en Kamala’s bekwaamheid om dit land uit donkere tijden te leiden en het beter terug te bouwen.”

Obama benadrukte het belang om te gaan stemmen, zelfs als de Amerikanen ontmoedigd zijn door “het circus, de leugens, de samenzweringen” van Trump en zijn regering. “Zij weten dat ze je niet kunnen overtuigen met hun beleid dus hopen ze het zo moeilijk mogelijk maken om te gaan stemmen of je te overtuigen dat jouw stem niet telt. Dat is hoe zij winnen. Dat is hoe onze democratie verwelkt. Tot het helemaal geen democratie meer is, en we kunnen dat niet laten gebeuren. Laat ze jouw macht niet afnemen. Laat ze jouw democratie niet afnemen.”

LEES OOK. Met de toespraak van Barack Obama breekt belangrijk moment aan voor Joe Biden: “Ik verwacht een vlijmscherpe aanval op Trump” (+)

Hillary Clinton: “Het wordt nog erger”

Foto: Photo News

Hillary Clinton (buitenlandminster onder Obama en Biden, en tegenstander van Trump in 2016) zei dat ze wenste dat Trump wist hoe hij een president moet zijn. “Want Amerika heeft nu een president nodig.” Ze zei het een en ander te weten over de aanvallen die op Harris zullen afkomen, maar “geloof me, zij kan die allemaal aan”.

Clinton hamerde op het belang te gaan stemmen: “Vier jaar lang zeggen mensen me al: ‘Ik besefte niet hoe gevaarlijk Trump was’. ‘Ik wou dat het ik het allemaal opnieuw kon doen’. Of erger: ‘Ik had moeten stemmen’. Dit mag niet opnieuw een ‘wat als’-verkiezing zijn. Ga stemmen! Als Trump herverkozen wordt, zullen de dingen nog erger worden.”

“Ga stemmen voor eerlijke verkiezingen, zodat wij – en niet een buitenlandse opponent – onze president kiezen.”

“En vergeet niet: Joe en Kamala kunnen 3 miljoen stemmen meer krijgen en toch nog verliezen. Neem het van mij aan. We hebben overweldigende aantallen nodig, zodat Trump zich niet een weg kan wurmen of stelen naar de overwinning.”

Kamala Harris: “Waarom willen ze ons zwijgen opleggen?”

Foto: AFP

Bidens running mate, kandidaat-vicepresident Kamala Harris, aanvaardde officieel de nominatie van de Democratische partij. Ook zij benadrukte het belang van te gaan stemmen. “Er zijn obstakels, misinformatie. Maar je moet je afvragen: waarom willen ze niet dat wij stemmen? Waarom doen ze zoveel moeite om onze stemmen het zwijgen op te leggen? Omdat, als wij stemmen, dingen veranderen!”

In haar toespraak bekritiseerde Harris Trumps “gefaald leiderschap, dat levens en levensonderhoud gekost heeft”. “We bevinden ons op een keerpunt. De constante chaos laat ons op drift. De incompetentie doet ons bang voelen. De ongevoeligheid doet ons alleen voelen. Het is veel. En het ding is: we kunnen het beter doen en we verdienen zo veel meer. We moeten een president verkiezen die ons iets anders zal brengen, iets beters, en het belangrijke werk zal doen. Een president die ons allemaal samenbrengt - zwart, wit, latino, Aziatisch, inheems - om een toekomst te bereiken die we allemaal willen. We moeten Joe Biden verkiezen.”

Billie Eilish. Foto: Photo News

Kwamen woensdag ook aan het woord: Nancy Pelosi (voorzitter van het Huis van Afgevaardigden), Elizabeth Warren (senator en aanvankelijk concurrent van Biden voor de Democratische nominatie) en zangeres Billie Eilish. Emma Gonzalez (overlevende van de Parkland school shooting en medeoprichter van March for our lives) en Gabby Giffords (senatrice die neergeschoten werd) leidden een onderdeel over het voorkomen van wapengeweld, waar Biden aan zou werken. En ook jonge klimaatactivisten kregen het woord - Biden denkt “al decennialang” aan het klimaat - en er waren emotionele getuigenissen van kinderen van immigranten, vrouwen die het slachtoffer werden van geweld en mensen die getroffen zijn door de coronacrisis. Zij schoven allen Biden naar voren als de oplossing.

LEES OOK. De onconventionele conventie: Michelle Obama keldert Trump, maar gewone Amerikanen stelen de show in digitaal congres (+)

Trump: “Ik genoot van m’n vorige leven”

Trump reageerde al voor de start van de conventie op vrijgegeven delen van Obama’s speech, tijdens een persmoment. Hij noemde Barack Obama een heel ineffectieve en vreselijke president: “President Obama leverde geen goed werk. En de reden dat ik hier ben is president Obama en Joe Biden, want als zij goed werk hadden geleverd, zou ik hier niet zijn, en als ze goed werk hadden geleverd had ik me waarschijnlijk zelfs niet kandidaat gesteld. Ik zou heel gelukkig geweest zijn, ik genoot heel erg van mijn vorige leven, maar ze leverden zo’n slecht werk dat ik hier nu voor je sta als president.”