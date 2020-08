Nationale Veiligheidsraad versoepelt vandaag winkelbubbel: zeker met familie, mogelijk met een vriendin

Gedaan met zwoegen en zweten op de parking van een grootwarenhuis. Vandaag beslist de Nationale Veiligheidsraad om de eenpersoonsbubbel in winkels te versoepelen. Winkelen met huisgenoten zal zéker opnieuw mogen, mogelijk mag een socialebubbelvriend zelfs mee.

Weinig volk in de winkelstraten. Nochtans zijn het solden en nodigt het goede weer uit tot shoppen. Maar de laatste Nationale Veiligheidsraad besliste om vanaf 1 augustus een strikte beperking op te leggen voor consumenten. Alleen gaan winkelen is sindsdien de regel. Niet echt een aantrekkelijke activiteit, en ook praktisch moeilijk haalbaar voor wie pakweg een meubelstuk wil aanschaffen.

Daarom zal de Nationale Veiligheidsraad vandaag beslissen die maatregel overboord te kieperen. Daar is zowel aan medische als aan politieke kant consensus over. Vraag blijft natuurlijk hoe sterk de versoepeling zal zijn. Enkele medische experten maken gewag van een “winkelbubbel”, waarbij twee mensen die onder hetzelfde dak wonen, samen naar de winkel kunnen. Goed nieuws voor de winkelfanaten, slecht nieuws voor zij die liever thuisblijven wanneer de partner eropuit trekt. In regeringskringen is te horen dat die winkelbubbel mogelijk nog groter wordt. Dat kan in absolute aantallen — groter dan twee —, maar ook een uitbreiding buiten de huiselijke sfeer is mogelijk. “Als bubbelvrienden in iemands huis mogen komen, zou het logisch zijn dat ze ook mee mogen naar de winkel”, is de redenering.

Dat we terug mogen winkelen in een “winkelbubbel” wil niet zeggen dat er ook een echte versoepeling van onze sociale contacten op tafel ligt. De medische consensus is dat het té vroeg is om onze sociale bubbel opnieuw uit te breiden. Een strenge maatregel beperkt onze contacten sinds 1 augustus tot vijf mensen per gezin, en veel mensen snakken naar een versoepeling op dat vlak.

Toch zal de Veiligheidsraad naar alle waarschijnlijkheid het advies van de medische experten volgen. “Dat is het veiligst”, zegt een hooggeplaatste bron. “De heropening van de scholen zit eraan te komen. We willen eerst zien welk effect dat heeft, voor we kunnen denken aan meer sociale contacten.”

Cultuursector

Ook de cultuursector smeekt om een versoepeling, maar die zit er wel aan te komen. Concreet willen ze afstappen van de capaciteitsbeperking op evenementen in absolute aantallen. Nu mogen 100 mensen binnen en 200 mensen buiten een evenement bijwonen. “Wat wil zeggen dat een evenement in het gigantische Sportpaleis beperkt is tot 100 toeschouwers. Dat is absurd”, zegt Tom Kestens van de culturele crisiscel. Die crisiscel wil dat elk evenement individueel bekeken wordt, rekening houdend met de capaciteit van een zaal. De Veiligheidsraad zal hen vandaag zeker een voorzichtig perspectief bieden.

Verder staat ’het probleem Brussel’ op de agenda. De hoofdstad steekt stilaan coronahotspot Antwerpen naar de kroon. Ook de beslissing om de scholen volledig te heropenen, moet bekrachtigd worden, maar daar zal weinig tegenkanting voor zijn. Een laatste bezorgdheid, de vraag of terugkerende reizigers uit oranje zones getest zouden moeten worden, is gisteravond nog besproken op de interministriële conferentie Volksgezondheid. Maar de huidige teststrategie blijft voorlopig overeind. Oranje reizigers worden aangeraden om zich te laten testen. Rode reizigers zijn verplicht.