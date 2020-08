De Lijn zet geen extra bussen in bij start van schooljaar, “Spreiding passagiers had beter geweest”

De Lijn wil geen extra ritten inleggen voor al die leerlingen die vanaf 1 september terug naar school gaan. Bereid u dus voor op overvolle bussen. “Jammer, spreiding was beter”, vindt viroloog Steven Van Gucht.

Het busaanbod van De Lijn zal er in september hetzelfde uitzien als alle andere jaren, corona of niet. “De normale schooldienstregeling voorziet sowieso versterkingsritten op de drukste assen”, zegt Sonja Loos van De Lijn. “Er zijn wel andere maatregelen: een mondmasker is uiteraard verplicht en de controleploegen zullen ook sensibiliseren en overtredingen rapporteren. Daarnaast worden de bussen regelmatig ontsmet en proberen chauffeurs waar mogelijk extra te verluchten.”

“Wij vragen ook dat de scholieren zelf hun gezond verstand gebruiken. We kennen allemaal de situatie waarin jongeren op elkaar gepropt staan om toch maar bij hun vrienden te kunnen staan. Dat kan niet langer”, zegt Loos, die de voorspelde drukte op de bussen ook wil relativeren: “We weten uit ervaring ook dat het vanaf dag één wellicht geen stormloop zal worden. Zolang het mooi weer is, nemen jongeren vaak nog de fiets om naar school te gaan.”

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano betreurt toch dat De Lijn haar dienstregeling niet uitbreidt. “In de mate van het mogelijke zou het toch goed zijn om de bezetting op de bussen zo laag mogelijk te houden. Meer bussen op drukke schoolverbindingen zouden daarbij kunnen helpen.”